أخبار الفن| زاوية خلفية تكشف كارثة فستان رانيا يوسف.. قبلات وأحضان في حفل زفاف رنا سماحة.. أصالة تتعرض لموقف محرج

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:
عرضت الفنانة أصالة نصري، لموقف محرج بسبب منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعدما نشرت صورة من تكريم الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين بأكاديمية الفنون، وعلقت بأنه تكريم من مهرجان القاهرة السينمائي.
ونشرت أصالة، صورة من تكريم أشرف زكي بأكاديمية الفنون، وعلقت: «هو إنسان حافظ على مواهبه الله له .. منّ خلق وإخلاص وعطاء لامحدود لكلّ منّ حوله .. الأستاذ الكبير بقلّبه ونبله وطاقته أشرف زكي تكريمك فرصة لتعرف مدى محبّة كلّ منّ حولك واحترامهم لك أستاذنا الطيّب الوقور .. وكلّ التّوفيق للقائمين على مهرجان القاهره السينمائي برئاسة الغالي الكاتب الكبير محمّد حفظي».
التقطت عدسات المصورين، صورا أخرى للفنانة رانيا يوسف، من حفل ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولكن بزاوية أخرى (خلفية) كشفت كارثة بفستان الفنانة.
وأظهرت زاوية التصوير لفستان رانيا يوسف، أن فستان الحفل الختامي دون بطانة، وأظهر وأبرز تفاصيل من جسمها، ما أثار موجة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا.
حرصت العديد من الفنانات على الحضور على السجادة الحمراء بفعاليات الحفل الختامي للدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وامتازت بعض الإطلالات بالجرأة اللافتة في فعاليات الحفل.
وكان أبرز الإطلالات الجريئة في فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، للفنانة رانيا يوسف، فأظهرت زاوية التصوير، أن الفستان بدون بطانة، وأظهر وأبرز تفاصيل من جسمها، ما أثار موجة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى فساتين أخرى للنجمات.
التقطت عدسات المصورين في حفل زفاف الفنانة رنا سماحة، وزوجها الملحن سامر أبو طالب، لحظات رومانسية جمعت بين الزوجين، وحرص الثنائي على التعبير عن حبهما في لقطات رومانسية، كانت الُقبلات والأحضان أبرز ما يميزها.
وبدأ منذ قليل حفل زفاف الفنانة رنا سماحة، على زوجها الملحن سامر أبو طالب، بأحد الفنادق الخاصة بالقاهرة، بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء، في حفل اتسم بالخصوصية.
حرص رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج والسيناريست الروسي ألكسندر سوكوروف على إبراز حبه للفنانة لبلبة ووجه لها التحية خلال حفل ختام القاهرة السينمائي، وقبلها على المسرح وأحرجها هذا كثيرا، وأعطاها بوكيه ورد إمتنانا منه لها وعلى ماعاشاه سويا خلال عملهم بالمهرجان.
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