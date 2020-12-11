مبطلناش إحساس لتامر حسني تحقق ٢٥ مليون مشاهدة .. فيديو

كان تامر حسني طرح عددا من أغاني ألبومه "خليك فولاذي" على مدار الأسابيع الماضية، والتي حققت نسب مشاهدة عالية منها "مبطلناش إحساس" التي وصلت إلى 21 مليون مشاهدة، وأغنية "فجأة افترقنا" التي حققت 13 مليون مشاهدة وأغنية "نفس النهاية" التي حصدت 11 مليون مشاهدة، وبألف سلامة 14 مليون مشاهدة.

- تصالح تامر حسني وبسمة بوسيل

وكانت قد وجهت المغربية بسمة بوسيل رسالة جديدة الى زوجها الفنان تامر حسني بعد حل الخلافات بينهما وعودتهما من جديد، من خلال خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت بسمة بوسيل قائلة: "متهورة بس بحبك"، وذلك ردا على رسالة تامر حسني الرومانسية اليها التي أكد من خلالها على حبه لها ووصفها بالمتهورة.

كان تامر حسني كتب عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "بسمة حبيبتي للأسف انتي ما فكرتي كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها ازاي يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي".

وأضاف: "عشان انتي حبيبتي وام عيالي وانا ضهرك وسندك مهما حصل بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في التوعية ناس كتيرة.. لية لما حد بيزعل من حد بيكتب على سوشيال ميديا طب حتى يكلمه الاول اية علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون".

وتابع: "ربنا جعل بينا مودة ورحمة عشان كدة انتي عارفة أن في ناس طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتخلصي من فكرة انك تسمعيهم .. مع انك مكنتيش كده".

واكمل: "ياريت تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا وأنا واثق انك زعلانة انك كتبتي كدة، هو تصرف متهور منك ولا يهمك مش عيب أى انسان يغلط ويتعلم وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك كان نفسي الكلام ده يكون بينا".