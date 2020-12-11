طارق الشيخ: بكره وجود الراقصات في الأفراح

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان طارق الشيخ، إنه يحب الغناء فى أفراح الشارع أكثر من الفنادق وذلك لأن معازيم الفنادق عدد أقل من معازيم أفراح الشارع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "لايف من الدوبلكس" والتى تقدمه الدمية فاهيتا ويذاع على قناةOn: "الشيء الوحيد الذى لا أحبه فى الأفراح هو الراقصات".

وأكد: "لم أقصد لذلك مثلا الراقصة دينا لأنها ترتدى "شورت تحت البدلة.. لكن راقصات الأفراح لم يلبسوا شيء فالمعازيم يكون تركزها مع الراقصة.