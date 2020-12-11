إصابة الإعلامية الأمريكية إلين دي جينيرس بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية الامريكية الين دي جينيرس عن اصابتها بفيروس كورونا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وكتبت الين دي جينيرس :" نتيجة تحاليلي ايجابية ارجو من كل شخص خالطني ان يطمئن على نفسه وانا الان بصحة جيدة".
واعتذرت ألين دي جينيرس للعاملين معها في البرنامج عن وجود وقائع ومزاعم لبيئة عمل غير صحية في كواليس برنامجها.
وقالت الإعلامية الامريكية الشهيرة:"أنا آخذ ذلك على محمل الجد، وانا اسفة جدًا للأشخاص الذين تأثروا".
وأضاف :"أعلم أنني في موقع امتياز وقوة، وأدرك أن المسئولية تأتي من ذلك.. وأنا أتحمل مسؤولية ما يحدث في برنامجي".
وأعلنت شركة وورنر بروس الأمريكية، رحيل 3 منتجين من برنامج المذيعة إيلين دي جينيريس، على خلفية اتهامات طاقم عملها السابق بخلقهم بيئة عمل غير صحية.
وذكرت الشركة المنتجة للبرنامج في بيان صحفي، أن المنتجين التنفيذين إد جالفين وكيفين ليمن وجوناثان نورمان، غادروا البرنامج التلفزيوني الكوميدي الشهير.
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