نقابة المهن التمثيلية السورية تنفي وفاة الفنان الكبير دريد لحام

نفت نقابة المهن التمثيلية السورية وفاة الفنان السوري الكبير دريد لحام بعدما اجتاحت شائعة وفاته منصات مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.

وقالت نقابة المهن التمثيلية السورية في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان هذا الخبر محرد شائعة وانها تواصلت مع الفنان دريد لحام تليفونيا مؤكدة انه بصحة جيدة.

وعلى صعيد آخر ، نفت "ديما" ابنة الفنان الكبير خبر الوفاة، وتأكيدها أنه بصحة جيدة، وأن خبر وفاته "شائعة سخيفة"، إلا أن الخبر مازال متداولا عبر السوشيال ميديا، رغم تكذيب الأسرة.