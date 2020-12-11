دوخني وراه في حفلاته زمان.. تامر حسنى يغنى بصوت مصطفى قمر.. فيديو

وظهر فى الفيديو تامر حسنى وهو يغفنى بصوة مصطفى قمر , وعلق تامر حسنى على الفيديو قائلا " القمر اللي دوخني وراه في حفلاته زمان و عقبال حفلاتنا مع بعض ".
يذكر أن أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني حققت نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث كسرت حاجز المليوني مشاهدة على القناة الرسمية لروتانا على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.
وتقول كلمات الأغنية: "كل الخير اتنسى ليه مش فاكرلي حاجه واحده كويسة نفس النهاية للقلوب المخلصة العُمر ضاع مني معاك عملت جِميل مكانش أصيل وقلبي أذاه .. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني إلي عايزه و ساب وجع فيا و ماسابش أي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه.. دي نهاية الجدعنه وحاجات كتير يشهد عليها ربنا بنحب ناس بيوجعونا في قلبنا و اخترته من بين الناس عملت انا إيه و رد بإيه مفيش إحساس.. حياتي ملاها عذاب قضى عليا خَد مني اللي عايزه وساب وجع فيا وأي باب رجوع ليا مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه".
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