حكم بحبس تامر أمين لمدة عامين لسب وقذف عارضة أزياء

تامر أمين الإعلامي المصري بات محط اهتمام الجمهور، مساء الخميس، بعد إصدار حكم بحبسه لمدة عامين لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لموديل مصرية مقيمة بالإمارات تدعى ميرهان هشام عبد القادر.

حكم بحبس تامر أمين لمدة عامين

وبجانب حكم حبس تامر أمين عامين، تم إصدار قرار بكفالة 50 ألف جنيه مصري لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه مصري أيضًا، ولاقى نبأ الحكم عليه بالحبس اهتمام قطاع كبير من الجمهور، الذين حاولوا فهم بداية الأزمة التي تسببت في إصدار هذا الحكم، خاصة وأنه لم تكن هناك تفاصيل منتشرة عن تلك القضية خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الأزمة واتهام تامر أمين بالسب والقذف

وكانت الأزمة بدأت عام 2019 أثناء إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة، حيث زعمت عارضة الأزياء، أن بعض من لاعبي المنتخب المصري قاموا بالتحرش بها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها قررت فضح الأمر حينها، وهو ما جعل تامر أمين يتحدث عن الأمر، ولكنه وجه لها السب والقذف والسخرية خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار المصرية، وهو ما جعلها أيضًا تقرر مقاضاته والفوز بالقضية مساء اليوم، إلا أنه لم يعلق على حكم المحكمة حتى الآن.

أزمات تامر أمين

ومن المعروف عن الإعلامي المصري تامر أمين، إثارته للجدل في برامجه، ودخوله في أزمات مع بعض من أصدقائه، والذين كان من بينهم الإعلامي شريف مدكور حيث إن الأخير غضب منه بعدما امتدح تفوقه في برامج المرأة وقدرته على خلق شخصية إعلامية له بعيداً عن شخصيته الحقيقية، والتي قال إنها ظهرت أثناء وقوعه ضحية لمقالب رامز جلال من قبل.

لكن تامر أمين اعتذر لزميله في أحد البرامج، وأكد أنه لم يقصد أن يغضب شريف مدكور ولكنه كان يتحدث عنه كنموذج إعلامي متميز ويمتدحه ولم يهاجمه، وقبلها أثار الجدل أيضًا بعدما انتشرت له صورة رومانسية مع ياسمين الخطيب، لكنها اتضح أنها مجرد دعاية لحلقة من برنامجه عن عيد الحب.