الراحلان ميرنا المهندس وعمرو سمير يتصدران التريند بعد ظهور شبيهيهما بختام مهرجان القاهرة السينمائي..صور

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 والذي أقيم مساء الخميس، بحضور عدد كبير من النجوم، شهد العديد من المواقف التي خطفت أنظار الجمهور خلال متابعة فعاليات الحفل، سواء عبر التلفزيون أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

شبيهة ميرنا المهندس تخطف الأنظار

كان أبرز تلك المواقف، ظهور مصممة الأزياء ندى أكرم، التي أثارت الجدل بسبب تشابه ملامحها إلى حد التطابق مع الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، في بعض الصور التي التقطت لها على السجادة الحمراء، ولاقت صور ندى أكرم إعجاب عدد من المهتمين بمتابعة الحدث الفني الأبرز خلال هذا العام، وعبروا عن مدى تعجبهم من التشابه الكبير في ملامح الإثنتين، حيث تصدر اسمها الترند بعد انتشار صورها مع صور الراحلة.

كما اعتبر الجمهور الأمر أنه بمثابة فرصة للترحم على الفنانة التي توفيت قبل حوالي 5 أعوام، وتعتبر ندى أكرم واحدة من أشهر مصممي الأزياء في مصر، واشتهرت ببعض الإطلالات لبعض الفساتين في حقبة الستينيات والسبعينيات.

نجل شقيق إلهام شاهين وعمرو سمير

الأمر نفسه تكرر أيضًا مع محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، والذي انتشرت عنه أخبار مؤخرًا بأنه تربطه قصة حب بالفنانة هنا شيحة، فبالرغم من أن هذا سببًا كافيًا لتصدره اهتمامات الجمهور، إلا أن الشبه الكبير في ملامحه مع الإعلامي والممثل الراحل عمرو سمير، كان محط اهتمام الجميع ليلة ختام المهرجان.

وأعاد الجمهور نشر صور الإعلامي الراحل عمرو سمير الذي توفي عام 2017، تزامنًا مع ظهور محمود شاهين، وانتشار صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد الجمهور على أن ابتسامته وملامحه بشكل عام تشبه كثيرًا للراحل.

محمود شاهين وهنا شيحة

وكانت الإعلامية إنجي علي قد نشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو جمع هنا شيحة بمحمود شاهين بعد انتشار أنباء ارتباطهما، وتزامنًا مع رومانسيتهما التي تظهر مع كل مناسبة يحضرها كل منهما.

وكان الثنائي قد حرصا على عدم التقاط الصور التذكارية أو الظهور سويًا في فعاليات مهرجان القاهرة، إلا أنهما ظهرًا معًا اليوم في حفل الختام لأول مرة رسميًا، وهو ما جعل البعض يتنبأ بأن ظهورهما سويًا بمثابة قرب إعلانهما الرسمي عن ارتباطهما، خاصة وأنهما لم يعلقان حتى الآن على تلك الأنباء بالنفي أو التأكيد.