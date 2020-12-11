كمحبة ومعجبة بفنها.. ليلى علوى تهنئ إلهام شاهين على حصولها على جائزة أحسن ممثلة بالقاهرة السينمائي

هنأت الفنانة ليلى علوى الفنانة الهام هاشين على تكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائي بعد حصولها بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew " .

ونشرت ليلى علوى صورة لـ الهام شاهين من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلقت ليلى علوى قائلة " مشوار عمر .. وصداقة سنين .. ونجاح وأفراح كتير ولحظات صعبة اتشاركناها وعشناها وحسينا بيها مع بعض ، لكن النهاردة بباركلها مش بس كصاحبة وصديقة عمر .. ببارك كمُحبة ومعجبة بفنها ببارك لموهبتها وقدراتها الغير محدودة ".

واضافت : مبروك لالهام شاهين الفنانة الكبيرة على جايزة احسن ممثلة من مهرجان القاهرة ٤٢ .

واختتمت : السنة الصعبة والتحديات اللي واجهتنا كلنا النهاردة إلهام اديتها طعم تاني وسعادة تانية بجايزتها وتقدير بلدها ومهرجان بلدها لفنها العظيم ".

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