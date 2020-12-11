أختي وصاحبتي.. هالة صدقي تهنئ إلهام شاهين بعد حصولها على جائزة أحسن ممثلة بالقاهرة السينمائي

هنأت الفنانة هالة صدقي الفنانة الهام شاهين على تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي بعد حصولها بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew " .

ونشرت هالة صدقي صورة لها مع الهام شاهين من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".

وعلقت هالة صدقى قائلة : " مبروك لأختي وصاحبتي ورفيقه مشوار طويل جائزه احسن ممثله في مهرجان القاهرة عن فيلم حظر تجوال ".

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