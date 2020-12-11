نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

صدى البلد: كمحبة ومعجبة بفنها.. ليلى علوى تهنئ إلهام شاهين على حصولها على جائزة أحسن ممثلة بالقاهرة السينمائي هنأت الفنانة ليلى علوى الفنانة الهام شاهينعلى تكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائي بعد حصولها بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها فيالفيلم المصري "حظر تجول- Curfew " . صدى البلد: دوخني وراه في حفلاته زمان.. تامر حسنى يغنى بصوت مصطفى قمر.. فيديو نشر الفنان تامر حسنى فيديو له مع الفنان مصطفى قمر من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . صدى البلد: شبيهة ميرنا المهندس تكشف حقيقة صلة قرابتها بالفنانة الراحلة أثارت شبيهة الفنانة ميرنا المهندس حالة من الجدل بعد ظهورها في حفل ختام الدورة ال ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيدورته ال٤٢. صدى البلد: نقابة المهن التمثيلية السورية تنفي وفاة الفنان الكبير دريد لحام نفت نقابة المهن التمثيلية السورية وفاة الفنان السوري الكبير دريد لحام بعدما اجتاحت شائعة وفاته منصات مواقع التواصل الاجتماعيعلى مدار الساعات الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام.. وتعرف على صلة القرابة بين شبهية ميرنا المهندس والفنانة الراحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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