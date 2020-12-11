هجوم شديد على طارق الشيخ والأبلة فاهيتا بعد غناء القاضية ممكن

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طارق_الشيخ بعد غناء للنادي الأهلي ولهدف أفشه في شباك نادي الزمالك أثناء استضافته مع الأبلة فاهيتا. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏آفشة كان غدااار وقاسي غنية طارق الشيخ «القاضية ممــــكن» و" ‏‏طارق الشيخ لا ياجماعه انتم ازاي بتفكروا كدا... المفروض الاعلام يبقا محايد تماما .... ارجو احترام المنافس الاخر " وقال أخرون" ‏بصراحة انا برغم اني اهلاوي متعصب بس مينفعش اغنية زي ديه تتقال كده الاحتقان زاد قوي وحاجة متطمنش ‎#طارق_الشيخ" و "‏احنا نحفل علي بعض ماشي نعمل ما بدلنا لكن قناة اون تعمل كده سقطة كبيرة لا تغتفر انا كأهلاوي بعتذر لاخواتي وقريبي الزملكاوية ديه قناة الاهلي مبتعملش كده ‎#طارق_الشيخ". وكانت كلمات الأغنية :" فى الـ 85 قفشة أزاي متساب، على الطاير و باليمين وعشنا ليلة عذاب .. عذاب .. عذاب.. فين طارق حامد فين ساسي.. أنا قلت للكأس ده خلاص كأسي.. فين بن شارقى و فين ساسي.. قلت الكأس ده خلاص كأسي.. قولنا هنلعب وقت إضافي.. وقفشه كان غدار قاسي..زفططنا قوي آه بجون شيكابالا.. جون عالمى جون مزيكا.. قفشة جون زي تريكا.. خلاص متعودين و أخدنا على العذاب.. سنظل أوفياء.. عايشين أيام هباب". وتفاعل الجميع فى ستوديو أبلة فاهيتا مع الأغنية التى تحكى مجريات لقاء ا�ݻ��m�۝y0ϥ7����*��'a}����1�E(0�@�M1 h �N�Pڿo�5P3���GwwMF9NYWluX3BhcmFnMV9pZGZGaWxlX2hkQXR0SUQfFGdkZAIJDw8WAh8UZ2RkAgMPDxYCHwEFBtit2YHYuGRkGAQFHl9fQ29udHJvbHNSZXF1aXJlUG9zdEJhY2tLZXlfXxYDBSRjdGwwMCRNYWluJHBhcmFnMSR0eHRUZXh0JHR4dEFydGljbGUFJGN0bDAwJE1haW4kcGFyYWcxJHR4dFRleHQkdHh0QXJ0aWNsZQUeY3RsMDAkTWFpbiRwYXJhZzEkY2hrV2F0ZXJtYXJrBRVjdGwwMCRNYWluJHBhcmFnMSRtdnUPD2RmZAUgY3RsMDAkTWFpbiRwYXJhZzEkaWRmRmlsZSRtdnVJREYPD2RmZAUdY3RsMDAkTWFpbiRwYXJhZzEkdHh0VGV4dCRtdnUPD2RmZKJXsIJs805j6WGAY/jG5/RyreZEiLhQQClxRdqX2FUB

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