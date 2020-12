مفيش بطانة.. رانيا يوسف تكشف عن مصمم فستانها الكارثي

وأظهرت زاوية التصوير لفستان رانيا يوسف، أن فستان الحفل الختامي دون بطانة، وأظهر وأبرز تفاصيل من جسمها، ما أثار موجة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا.

وحضرت رانيا يوسف امس، على السجادة الحمراء بالدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن فعاليات الحفل الختامي، الذي أنطلق قبل قليل، إذ ظهرت على السجادة الحمراء بفستان أبيض، مفتوح من الأمام.

تعرض اليوم الجمعة الأفلام الفائزة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لمنح الفرصة أمام عشاق الفن السابع لمشاهدة أفضل أفلام الدورة.

مواعيد عرض الأفلام الفائزة فى مهرجان القاهرة السينمائي

5:30 / غزة مونامور / مسرح WE

7:15 / التيه / مسرح WE

9:30 / حظر تجول / مسرح WE

1:00 / الأفضل لم يأت بعد / المسرح الصغير

3:15 / مؤتمر / المسرح الصغير

5:45 / تحت السموات والأرض / المسرح الصغير

7:30 / ذهب / المسرح الصغير

9:15 / حد الطار / المسرح الصغير

12:30 / الأفلام القصيرة الفائزة (المباراة – إيزابيل) / مسرح الهناجر

1:15 / 50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ / مسرح الهناجر

3:30 / عاش يا كابتن / مسرح الهناجر

5:30 / دروس اللغة الألمانية / مسرح الهناجر

7:30 / نحن من هناك / مسرح الهناجر

9:15 / خريف التفاح / مسرح الهناجر