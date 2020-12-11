بعد حصول التيه على الهرم الذهبي.. أول تعليق من بطل الفيلم أمير المصري

نشر أمير المصري، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وجه من خلالها الشكر إلى الناقد السينمائي الإنجليزي بيتر برادشو، بعد مقاله في صحيفة الجارديان أشاد فيه بصناع فيلم التيه - limbo.

وكتب أمير المصري في أول تغريدة له بعد حصول فيلمه «التيه - limbo» على جائزة الهرم الذهبي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، قائلًا: «شكرا لك بيتر برادشو، لا يمكن أن أكون أكثر فخرًا بفريقنا الصغير».

وفاز الفيلم البريطاني "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك، بطولة أمير المصري، بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية. الفيلم شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول «عمــر» عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة أســكتلندية بعيــدة ينتظــر البت في طلب اللجــوء السياسي الــذي قدمه، ومعه مجموعــة ممــن ينتظرون الأمـل مثلـه. ورغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع. طــرح ســينمائي متميــز عــلى مســتوى المضمــون والبنــاء الدرامــي ومتفــوق عــلى المســتوى التقنــي في التصويــر والمونتــاج والأداء التمثيــلي مــن جانــب الجميــع، ســواء مســئولي معســكر العــزل أو اللاجئــين.