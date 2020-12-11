شاهد آخر ظهور لـ رامز جلال

أحدث الفنان رامز جلال، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من اختفاءه عن الظهور عليها لعدة أيام متواصلة، ولكن إثارته للجدل خلال هذه المرة، ليست بسبب منشورًا على أحد حساباته، ولكن بسبب قضية مرفوعة ضده أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية.
وكان أخر ظهور لـ رامز جلال، قبل جلسة الحكم الأخيرة ضده، في يوم 28 نوفمبر الماضي، إذ نشر فيديو برفقة اصدقائه بخصوص توقعاتهم لنهائي القرن بين الأهلي والزمالك، التي فاز فيها الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، بعد تغلبه على الأبيض، بهدفين مقابل هدف.
ونشر رامز جلال، آنذاك فيديو على حسابه الشخصي بتطبيق إنستجرام، ظهر فيه برفقة الاعب المعتزل أحمد حسن والإعلامي مهيب عبد الهادي وعلق قائلا: «توقعات ليلة المباراة.. والحمد لله».
وقررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، أمس الخميس، حجز القضية رقم 983، والمتهم فيها رامز جلال ومالك قناة "ام بي سي" بالاعتداء على الملكية الفكرية، للحكم في جلسة 31 ديسمبر.
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