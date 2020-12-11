أحمد الشامي: مبروك لمصر على وصول لقاح كورونا الصيني

أعرب الفنان احمد الشامي عن سعادته بصول الشحنه الاولي من لقاح كورونا الصيني الي مصر.

وكتب احمد الشامي عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا: "‏انا مبسوط ب لقاح الكورونا و عقبال ما نلاقي لقاح للسرطان و الامراض اللي لسة ملهاش علاج ... مبروك علي مصر الشحنة ... و شكرًا للقيادة المصرية".

واستقبلت مصر امس 50 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية المضاد لفيروس كورونا، كشحنة أولى والذي أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضين على أكثر من 3 آلاف متطوع.

وأوضح مصدر بوزارة الصحة، ان تلك أولى جرعات لقاحات كورونا من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها، واستقبلت وزيرة الصحة د. هالة زايد وزيرة الصحة الجرعات فور وصولها بالمطار.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مشاركة مصر في التجارب الاكلينيكية على اللقاح الصيني، موضحة أنه بمجرد أخذ موافقات الطوارئ علي اللقاح أتيح فى مصر.

وأضافت زايد على هامش استلام جرعات من اللقاح الصيني سينوفارم في مصر ان اللقاح تم استخدامه في الإمارات وتم التطعيم به، وتم الحصول على الموافقة النهائية على هذا اللقاح للتداول فى الامارات.

وتابعت وزيرة الصحة أنه تم الاتفاق على ان مصر ستكون أول دولة فى افريقيا تحصل على هذا اللقاح، موجهة الشكر لدولتي الإمارت والصين.

وأضاف المصدر، أن تجربة اللقاح أثبتت انه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا وبعدها خلال الشحنات القادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.