محمد نور عن مصطفى قمر "الأخلاق والنجومية المستمرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المطرب محمد نور، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد نور بالصورة برفقة الفنانة مصطفي قمر ، ووجهت له رسالة ملئية بالحب وكتب : مع حبيب قلبي مصطفى قمر الأخلاق والشياكة والنجومية المستمرة وأستاذ الأجيال المستمرة.

ورد مصطفى قمر عليه معلقاً :" حبيبي يا نور يا عسل والله مافي اشيك وأجمل وأطيب منك قلباً وشكلاً وفناً ، وأولادك دول أولادي وحبايبي أنا بحبهم قوي ، ابقي خلينا نشوفهم علي طول متحرمناش منهم.

يشار أن محمد نور، طرح مؤخرًا أغنية "جاني في ملعبي"، من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الموسيقي إسلام ساسو، وإخراج بتول عرفة.