نور فخري تتألق فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي وتستعد لفيلم "الضياع"

حرصت الفنانة الشابة نور فخرى على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وظهرت باطلالة متميزة، حيث ارتدت فستان من تصميم مصممة الازياء داليا حمدى وطقم ألماس من جلامور.

وكانت نور قد تابعت فعاليات القاهرة السينمائي وشاهدت مجموعة من الأفلام المشاركة في المسابقات المختلفة، بالإضافة إلى حضورها حفل الافتتاح بصحبة والدتها ، حيث كانت ترتدى فستان من تصميم مصمم الازياء هانى البحيرى وطقم الماس من جلامور.

من ناحية أخرى تستعد نور لبطولة فيلم "الضياع" امام النجم محمود حميدة ومصطفى شعبان وروبي ومصطفى فهمى، كما تنتظر خلال الايام القادمة عرض فيلم "خللى بالك من اللي جاى" امام رانيا يوسف وسارة سلامة ومجدى كامل وصلاح عبدالله ومن اخراج عادل الاعصر.

يشار إلى ان أخر أعمال نور كان المشاركة في بطولة مسلسلين في السباق الرمضاني الماضي ، وهما مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة حمدى الميرغنى وأس أس وبيومى فؤاد وإنتصار وصلاح عبدالله وحجاج عبد العظيم ونهى عابدين والمغربي غانى قباح ورحاب الجمل وهايدى رفعت، والعمل تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.

أما المسلسل الثانى فهو "يا أنا يا جدو"، حيث تشارك بطولته مع أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبرى ومحمد نجاتي وسميرة صدقى وأحمد سلامة ومدحت تيخة والمطربة رنا سماحة وعلاء زينهم ومحمد الصاوى وحسن عبد الفتاح وعبدالله مشرف ومنير مكرم، والعمل تأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الاعصر .