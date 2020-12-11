أحمد جمال يهنئ رنا سماحة بحفل زفافها

وأحيا النجم تامر حسني حفل زفاف المطربة ونجمة آراب ايدول "رنا سماحة" على الملحن سامر أبو طالب وذلك بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير.
كان ضمن الحضور ريم البارودي ،ياسر فرج، المنتج ياسر سليم ومذيعة الراديو 9090 شيماء حافظ وعدد كبير من نجوم برنامجي آراب ايدول وستار اكاديمي منهم مينا عطا ،محمد شاهين ، محمد سراج وهايدي موسى ومهندسة الديكور فاطمة الشاذلي.
واشعل تامر حسني الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة وتبادل العروسان معه الغناء والصور التذكارية بطريقة ال selfie وسط أجواء من البهجة والرومانسية.
الحفل من تنظيم ال dj العالمي ياسر الحريري وشارك في احيائه مصطفى حجاج واحمد جمال والراقصة الاستعراضية دينا والفنان أحمد عصام الذي قدم fire show ومؤثرات بصرية خطفت انظار الجميع.
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