أنا والغالي عند الغاليين.. بسمة وهبة مع والدها في الحرم المكي

شاركت الاعلاميه بسمة وهبة جمهورها بصورة جديدة لها مع والدها داخل الحرم المكي اثناء اداء العمرة.

وعلقت بسمة وهبة على الصورة قائلة: "انا والغالي عند الغاليين.. جمعتنا مباركة جميعا يارب".

وتعرضت الاعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية شديده خلال تواجدها في مدينة جده بالمملكة العربية السعودية بسبب التهاب في المعده.

ونشرت بسمة وهبة فيديو لها وهى جالسه على السرير في غرفة منزلها بيدها كانولا موصل بها محلول وبجوارها طبيب مصري لمتابعة حالتها الصحية من المنزل بعد رفضها الجلوس المستشفى.

وكشفت بسمة وهبة ان التهاب المعده بسبب مواظبتها على تناول كميات كبيرة من الفيتامينات خاصة فيتامين سي لرفع منعتها وحماتها من فيروس كورونا المستجد.

وطالبت بسمة وهبة متابعيها بالقليل من تناول الفيتامينات ومحاولة الحصول عليها من مصادرها الطبيعه لعدم تعرضهم لأي اعراض سلبيه.