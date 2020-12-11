وتعرضت الاعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية شديده خلال تواجدها في مدينة جده بالمملكة العربية السعودية بسبب التهاب في المعده.
ونشرت بسمة وهبة فيديو لها وهى جالسه على السرير في غرفة منزلها بيدها كانولا موصل بها محلول وبجوارها طبيب مصري لمتابعة حالتها الصحية من المنزل بعد رفضها الجلوس المستشفى.
وكشفت بسمة وهبة ان التهاب المعده بسبب مواظبتها على تناول كميات كبيرة من الفيتامينات خاصة فيتامين سي لرفع منعتها وحماتها من فيروس كورونا المستجد.
وطالبت بسمة وهبة متابعيها بالقليل من تناول الفيتامينات ومحاولة الحصول عليها من مصادرها الطبيعه لعدم تعرضهم لأي اعراض سلبيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنا والغالي عند الغاليين.. بسمة وهبة مع والدها في الحرم المكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.