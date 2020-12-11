بكلمات ملئية بالحب.. ليلي علوي تهنئ إلهام شاهين لتكريمها كأفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجوال"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ليلي علوي، علي تهنئة صديقتها الفنانة إلهام شاهين لتكريمها كأفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي كأفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجوال".

ونشرت ليلي صورة لإلهام شاهين عبر حسابها بإنستجرام، ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتبت: "مشوار عمر وصداقة سنين ونجاح وافراح كتير ولحظات صعبة اتشاركناها وعشناها وحسينا بيها مع بعض ، لكن النهاردة بباركلها مش بس كصاحبة وصديقة عمر ، ببارك كمحبة ومعجبة بفنها ، ببارك لموهبتها وقدراتها الغير محدودة".

وتابعت ليلي قولها: "مبروك لإلهام شاهين على جايزة افضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي 42، السنة الصعبة والتحديات اللي واجهتنا كلنا النهاردة الهام اديتها طعم تاني وسعادة تانية بجايزتها وتقدير بلدها ومهرجان بلدها لفنها العظيم.