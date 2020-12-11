فن ومشاهير

آية عبدالله تبارك للعروسين رنا سماحة والملحن سامر أبو طالب

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة رنا سماحة، أمس الخميس بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب في إحدي الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحرصت المطربة أيه عبدالله على تهنئة العروسين بتلك المناسبة السعيدة ، حيث نشرت ايه صورة جمعتهم من حفل الزفاف وعلقت قائله:" الف مبروك للعرسان القمر رنا سماحة وسامر أبو طالب".

يشار أن المطربة الشابة أيه عبدالله ، نجمة برنامج صوت الحياة ، أطلقت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان محبتنيش وهى من كلمات أحمد سرور وألحان كريم طاريق وتوزيع وهندسة صوتية جو حنا .

وتقول كلمات الأغنية : مجبتنيش إنت كنت يادوب معايا بتحاول تنسى حكاية قبلى عيشتها .

وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، تأﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا