آية عبدالله تبارك للعروسين رنا سماحة والملحن سامر أبو طالب

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة رنا سماحة، أمس الخميس بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب في إحدي الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحرصت المطربة أيه عبدالله على تهنئة العروسين بتلك المناسبة السعيدة ، حيث نشرت ايه صورة جمعتهم من حفل الزفاف وعلقت قائله:" الف مبروك للعرسان القمر رنا سماحة وسامر أبو طالب".

يشار أن المطربة الشابة أيه عبدالله ، نجمة برنامج صوت الحياة ، أطلقت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان محبتنيش وهى من كلمات أحمد سرور وألحان كريم طاريق وتوزيع وهندسة صوتية جو حنا .

وتقول كلمات الأغنية : مجبتنيش إنت كنت يادوب معايا بتحاول تنسى حكاية قبلى عيشتها .