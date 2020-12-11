فن ومشاهير

ربنا يرزقكم الخير في حياتكم .. هكذا هنأت هايدي موسى رنا سماحة وسامر أبو طالب بحفل زفافهم

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القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة رنا سماحة، أمس الخميس بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب في إحدي الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحرصت المطربة هايدي موسپ على تهنئة العروسين بتلك المناسبة السعيدة ، حيث نشرت هايدي صورة جمعتهم من حفل الزفاف ووجهت لهم رسالة خاصة قائله:" الف مبروك يا أجمل رنا وسامر ربنا يسعدكم يارب ويرزقكم الخير في حياتكم ويباركلكم في حياتكم الجديدة سوا".

وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، تأﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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