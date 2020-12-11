كارول سماحة تهنئ إلهام شاهين: ‏أبهرتينا بأدائك الساحر في حظر تجول

هنأت كارول سماحه، الفنانة إلهام شاهين على تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي بعد حصولها على جائزة أحسن ممثلة، عن دورها في فيلم حظر تجول- Curfew

ونشرت كارول سماحة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها مع الهام شاهين بعد تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي، وعلقت قائلة: "ألف مبروك يا أطيب صديقة ، يا جدعة، يا أوفى الأوفياء، الإنسانة المتواضعة والعظيمة بأخلاقها، حبيبة الملايين الكبيرة ⁧‫#إلهام_شاهين‬⁩ جائزة ⁧‫#أفضل_ممثلة‬⁩ عن عن الفيلم الرائع ⁧‫#حظر_تجول‬⁩ قي #مهرجان_القاهرة_السينمائي_الدولي‬⁩

‏ابهرتينا بأدائك الساحر ألف مبرك".

وفازت الفنانة إلهام شاهين، بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

"حظر تجول" شهد المهرجان عرضه العالمي الأول، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا