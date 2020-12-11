أنغام لمتابعبها: حد يبلغ أحمد أمين إني بحبه.. والأخير يرد

وجهت الفنانة انغام عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر رسالة للفنان احمد امين.

وكتبت انغام عبر تويتر قائلة "‏يا جماعه حد يبلغ ‎#أحمد_أمين إني بحبه جدا وأنه أحد أهم اسباب الضحك في بيتنا ربنا يسعده".

ورد عليها احمد امبن قائلا "‏‎ده حضرتك اللي من أسباب السعادة في بلدنا كلها.. متشكر على الرسالة العظيمة دي يا أستاذة فرحتيني جدا".

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤخرًا، ألبوم "مزح" للفنانة أنغام، عبر القناة الرسمية لروتانا على اليوتيوب.

ويضم ألبوم "مزح" عددًا من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف".

وتتعاون "أنغام" في الألبوم مع عدد من الشعراء، من بينهم بندر بن عبدالمحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، وواحد، والجادل، وقوس، وغيرهم"، ومن الموزعين "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشــار سلطان، وآخرون.