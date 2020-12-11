نشوى مصطفى تُهنئ إلهام شاهين عن فيلمها الجديد "حظر تجوال"

يشار أن الفنانة إلهام شاهين تم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 42 كأفضل ممثلة عن فيلها فيلم "حظر تجوال"، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.