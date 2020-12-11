بكلمات مؤثرة.. رانيا محمود ياسين تتذكر والداها الراحل

ونشرت رانيا منذ قليل صورة لوالداها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتذكرته بكلمات حزينة معلقة:"، جمعة مباركة وربنا يسعد قلوبكم .. أبي حبيبي جمعتك في الجنة ونعيمها يا حبيبي .. وحشتني أوي يا بابي .. الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته في الفردوس الأعلى يارب العالمين في زمرة الشهداء والصديقين".

وفي سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي.