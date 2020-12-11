سيرين عبد النور تخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة راني فواز.. صور

خضعت الفنانة سيرين عبد النور لجلسة تصوير مميزة مع مصور المشاهير راني فواز، حيث تألقت بفستان مثير باللون الأحمر المرصع بالأحجار الكريمة، التي أضفت عليه لمسات من الأناقة والجمال.

وأطلق على راني فواز صاحب الـ17 عامًا لقب "مصور المشاهير"، حيث استطاع بعدسة كاميرته أن يجذب نجوم الفن للوقوف أمامه، فغير سيرين عبد النور، قام بتصوير الفنانة إليسا وسينتيا سامويل والأخوات عبد العزيز، والبلوجر نور عريضة وكارن وازن ونتالي فانج.

وفي سياق متصل باشرت الفنانة سيرين عبد النور وحسن الرداد وقصي خولي ومهند الحمدي، بتصوير برنامج "the masked singer . إنت مين؟" الذي يشارك فيه 12 نجمًا من مجالات مختلفة، يقدمون إستعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة (سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي) اكتشاف هوية النجوم تباعًا.