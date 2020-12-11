مي سليم تواصل تصوير ضربة معلم

قالت الفنانة مي سليم، إنها تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، على قدم وساق خلال الفترة الحالية، تمهيدًا للإنتهاء من مشاهده الأخيرة.

وأضافت مي سليم، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إنها تستكمل تصوير مشاهدها خلال الفترة الحالية خارجيًا، مؤكدة على انشغالها بالتصوير، نظرًا لعرض المسلسل عبر قناة CBC الفضائية بالتزامن مع تصوير مشاهده الأخيرة.

وكانت مي سليم، انتهت في الأيام الماضية من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، ومن المقرّر عرضه خلال الفترة المقبلة علي إحدى المنصات الإلكترونية.