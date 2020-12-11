رغم وفاتها.. ميرنا المهندس تثير الجدل في ختام القاهرة السينمائي

أثيرت حالة كبيرة من الجدل، على السوشيال ميديا لاسيما تويتر، بعد انتشار عدة صور لفتاة تشبه الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، في فعاليات الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم أمس الخميس بدار الأوبرا المصرية.

وتفاعل عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مع صورة شبيهة ميرنا المهندس، لاسيما وأن حبيبها السابق (الفنان أمير شاهين) كان حاضرًا أيضًا في ختام القاهرة السينمائي، بصحبة زوجته.

وتصدر هاشتاج #شبيهة_ميرنا_المهندس ، مؤشرات البحث على موقع التغريدات القصيرة تويتر، ليتساءل النشطاء عن هوية تلك الفتاة، التي اتضح أنها مصممة الأزياء ندى أكرم.

وخرجت شبيهة ميرنا المهندس عن صمتها لتكشف حقيقة صلة القرابة مع الفنانة الراحلة قائلة: عبر موقع تويتر"انا اسمي ندى أكرم ومش أخت ميرنا المهندس الله يرحمها بس ده شرف ليا ⁧‫#ميرنا_المهندس‬⁩".