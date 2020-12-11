فيديو غدير السبتي تثير غضب الجمهور بعد إعلانها تلقيها عرضًا للزواج من الفنان خالد الرندي

غدير السبتي النجمة الكويتية أثارت الجدل بين متابعيها بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات، أعلنت من خلاله عن تلقيها هدية مفاجئة من الفنان خالد الرندي، عضو فرقة ميامي الكويتية، وكانت الهدية عبارة عن خاتم زواج!

غدير السبتي تثير الجدل بسبب تلقيها عرضًا للزواج!

غدير السبتي كشفت عن الهدية التي كانت عبارة عن علبة سوداء مع باقة من الورود، وقات بفتح العلبة أمام الجمهور، ليتضح أنها تحتوي على خاتم زواج، وسألت متابعيها عما إذا كانت يتوافق أو ترفض عرض الزواج الذي تقدم به صديقها لها، وهو ما جعل البعض يتساءل عن حقيقة الأمر، ومنهم من حرص على تهنئتها بارتباطها بالفنان خالد الرندي.

غدير السبتي تكشف حقيقة ارتباطها بخالد الرندي

لكن غدير السبتي يبدو أنها كانت تقصد أن تتصدر اهتمامات الجمهور فقط بهذا التصرف، حيث كشفت بعدها في فيديو آخر عن حقيقة طلب الرندي بالزواج منها، وأوضحت أن الأمر لم يكن سوى مزحة وأن الأخير لم يرسل لها خاتم زواج على الإطلاق، بل أرسل لها رابط أغنيته الجديدة في العلبة السوداء، لتسمعها قبل طرحها رسميًا.

وأوضحت غدير السبتي أنها باتت أسعد بسبب أمنيات الجمهور لها بالخير، لافتة إلى أن المزحة ربما تكون فأل خير عليها وعلى صديقها، وأن يلتقي كل منهما بشريك حياته الذي يعوضه الصعوبات التي مر بها، إلا أنها لاقت انتقادات الجمهور بعد كشفها عن تفاصيل القصة، وأكدوا أن محاولتها لتصدر اهتمام الجمهور بهذه الطريقة، بمثابة دعاية سيئة.

معلومات عن غدير السبتي

الجدير بالذكر أن غدير تزوجت للمرة الأولى من والد ابنتها أسماء وابنها عبد الوهاب القبندي قبل أن تنفصل عنه، وفي عام 2018 تزوجت ثانية من زميل دراستها المخرج البحريني أحمد الفردان، لكن تم الطلاق بعد عام واحد.

وكانت النجمة الكويتية قد كشفت في شهر مارس الماضي عن إصابة ابنتها أسماء بفيروس كورونا وذلك بعد عودتها من العاصمة البريطانية لندن، وأكدت أنه تم إجراء تحاليل على الأسرة بالكامل وتبين إصابة بنات أختها الثلاثة بالفيروس، وقالت إنهم شعروا بأعراض خفيفة وليست من بينها ارتفاع درجة الحرارة.