فيديو عزيزة جلال تكشف كواليس التحضير لألبومها الإماراتي الجديد وإعادة غناء قصيدة "هب شرتا"

عزيزة جلال المطربة المغربية القديرة التي عادت إلى الأضواء مؤخرًا بعد سنوات طويلة من الاعتزال امتدت إلى 35 عامًا، كشفت عن تفاصيل أحدث ألبوماتها الغنائية التي تحضر لها خلال الفترة الحالية.

أحدث أعمال عزيزة جلال

عزيزة جلال قالت في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" إنها بصدد التحضير لألبوم إماراتي جديد من المقرر طرحه في العام المقبل 2021، وأعلنت أيضًا عن أول الأغنيات التي استقرت عليها للألبوم وهي أغنية "هب شرتا" للشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي، التي سبق أن قدمها عدد من النجوم من قبل.

ولفتت المطربة المغربية القديرة إلى أنها ستقدم الأغنية بشكل جديد عما سبق، حيث قامت بتغيير اللحن، الذي سيقدمه الملحن علي كانو، ليليق مع صوتها والأجواء التي تتمنى أن تخرج بها الأغنية للنور.

عزيزة جلال وموسم الرياض والأوبريت الوطني الإماراتي

وأعلنت أيضًا عزيزة جلال أنها من المقرر أن تشارك في الأوبريت الوطني الإماراتي الذي يقدمه عدد كبير من نجوم الوطن العربي احتفالًا بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، وعبرت عن سعادتها الشديدة للمشاركة في هذا العمل الذي يجري تحضيره الآن، كما عبرت عن سعادتها أيضًا لاقتراب عودة موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، لكنها رفضت حسم أمر مشاركتها من عدمه في تلك الفعالية الهامة.

تفاصيل عودة عزيزة جلال للفن

الجدير بالذكر أن نجاح كبير حققته الفنانة عزيزة جلال بعد إحيائها حفلها الأول بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في 2019، وذلك بعد سنوات طويلة من الاعتزال والتي امتدت لما يقارب 35 عامًا، حيث باتت محل اهتمام الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

وأكدت عزيزة جلال وقتها أنها ابتعدت بسبب أسرتها التي أعطتها أولوية في تلك الفترة، وكشفت أنها عادت للفن مرة أخرى بسبب دعم الجمهور لها ومطالبتهم بتراجعها عن الاعتزال، وقالت في تصريحات تلفزيونية: "الناس دايمًا كانوا يسألوني اعتزلتي ليه.. والمحبة دي من الدوافع اللي خلتني ارجع تاني للناس اللي حبتني".