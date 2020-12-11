صدمة بين النجوم بعد وفاة الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري وهنيدي ينعيه بكلمات مؤثرة

صلاح الدين الغماري الإعلامي المغربي المعروف، توفى فجر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 50 عاما، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، حيث أعلنت القناة المغربية الثانية النبأ الحزين عبر حساباتها الرسمية، ونعى الراحل عدد كبير من النجوم.

سعد لمجرد ودنيا بطمة

كان في مقدمة النجوم الذين نعوا الراحل، الفنان سعد لمجرد، الذي كتب عبر حسابه على انستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي المذيع المتميز والمحبوب صلاح الدين الغماري إثر سكتة قلبية مفاجئة، اللهم تغمده برحمتك واغفر له و يسر حسابه فأنت أرحم الراحمين وليس له غيرك يا حليم بعبادك يا سميع يا عليم.. لندعو له جميعا بالرحمة والمغفرة من فضلكم".

أما الفنانة المغربية دنيا بطمة فكتبت عبر حسابها على انستجرام: "دعواتكم له بالرحمة والمغفرة الله يصبر عائلته ويرحمه ويجعل مقامه الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ماستوعبتش الخبر كان صدمة ولكن الموت علينا حق وحتى اليوم لي توفي فيه كيبرهن على أنه كان رجل طيب ومزيان مع الناس يوم الجمعة الله يرحمه".

محمد هنيدي وأسماء لمنور

الفنان محمد هنيدي نشر صورة الراحل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق قائلًا: "البقاء لله في الإعلامي المتميز صلاح الدين الغماري رجل وإعلامي ومحارب متميز.. ربنا يرحمه".

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النجمة أسماء لمنور نشرت صورة الراحل على انستجرام، وأرفقتها بتعليق: "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. لا أجد الكلمات لوصف هذه الفاجعة المؤلمة، فقدنا شخصًا رافقنا في أيام الحجر الصحي بنصائحه الثمينة أكثر إعلامي أحبه ابني، واستمع لنصائحه أيام الحجر الصحي.. كيف سأخبر ابني آدم بوفاته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

حاتم عمور ورجاء بلمير

الفنان حاتم عمرو عبر عن مدى صدمته لوفاة الراحل، وكتب عبر حسابه بانستجرام: "صلاح الدين الغماري في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، صدمة كبيرة".

المغنية رجاء بلمير أيضًا نعت الراحل، ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة صورة تجمعها به، وعلقت عليها قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبر نزل علينا كالصاعقة.. الله يرحمك".

الجدير بالذكر أن الإعلامي الراحل يعمل منذ سنوات في المجال الإخباري، ولقي شهرة واسعة خلال سنة 2020، لتقديمه برنامجًا يوميًا للتحذير من مخاطر فيروس كورونا، وشرح الإجراءات الصحية التي يجب اتخاذها، مع الإجابة عن تساؤلات المواطنين.