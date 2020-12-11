فيديو بكاء منى شدد بسبب الوضع الصحي لصديقتها جواهر الكويتية بعد إصابتها بالسرطان

جواهر الكويتية تحدثت بالأمس عن تفاصيل إصابتها بمرض سرطان الدماغ خلال مداخلة هاتفية لها عبر برنامج "ليالي الكويت" على تلفزيون الكويت، الذي حلت فيه أيضًا الفنانة منى شداد ضيفة، وتأثرت كثيرًا بعد مداخلة زميلتها التي تحدثت عن تطورات وضعها الصحي.

تطورات الوضع الصحي لجواهر الكويتية

جواهر الكويتية أكدت أنها تتواجد حاليًا خارج البلاد لتلقي العلاج لكنها تشعر بالانزعاج بسبب الغربة، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل خاصة وأن الأطباء قرروا زيادة جرعة العلاج أملًا في تحسن حالتها الصحية، لكنها لم

بكاء منى شداد بسبب زميلتها

من جانبها لم تستطع الفنانة منى شداد أن تتمالك نفسها وانهارت في البكاء بسبب تأثرها بمداخلة صديقتها وبكت بعد إشادة جواهر بها وأنها تتواصل معها باستمرار، وقالت منى شداد إنها ستنتظرها في مطار الكويت بعد تمام شفائها وعودتها لبلدها.

وأوضحت منى شداد أنها على تواصل دائم بصديقتها، وتتحدثان عن طريق الفيديو، لافتة إلى أنها بالرغم من تغير شكلها بسبب المرض والعلاج، إلا أنها لازالت جميلة كما دوت الخليج، مؤكدة أنها تحرص على مشاركتها باستمرار ببعض التفاصيل التي تمر بها منى في الكويت، حتى تدعمها نفسيًا أيضًا.

داود حسين والجمهور يتمنون الشفاء العاجل لجواهر الكويتية

أما الفنان داود حسين الذي حل ضيفًا أيضًا على نفس البرنامج، فتمنى لصديقته الشفاء العاجل، وحاول بث الطاقة الإيجابية فيها وأكد لها أن هذه الأيام ستكون بمثابة ذكرى ستتحدث عنها قريبًا، كما تداول الجمهور المتابع للنجمة الكويتية، المقطع الذي تحدثت فيه عن مرضها؛ على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وتمنوا الشفاء العاجل لها.

وجاء إعلان جواهر عن نبأ إصابتها بسرطان الدماغ من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر فبراير الماضي، حيث التقطت من داخل المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج إلا أنها لم تكشف عن وجهها واكتفت بإظهار أحد الأجهزة المستخدمة في العلاج وجزء من سرير الشفاء في الغرفة التي تتواجد بها وعلقت عليها قائلة: "يأتي بها الله إن الله لطيف خبير".

وساند العديد من نجوم الخليج الفنانة الكويتية في هذه المحنة الصحية وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتمنوا لها الشفاء العاجل، وكان آخر عمل شاركت فيها جواهر الكويتية مسلسل "سامحني خطيت"، من بطولة جاسم النبهان وسلمى سالم، والذي عرض في عام 2018.