محمد أنور يروج لمسلسله الجديد "إسعاف يونس"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان محمد أنور لمسلسله الجديد والذي يحمل اسم "إسعاف يونس" ، ونشر محمد أنور البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق قائلاً:"7 توكلنا على الله .. تابعوا مسلسل إسعاف يونس حصرياً على watch it.

مسلسل "إسعاف يونس" من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى، وتدور أحداثه في إطار علاقة حب بين محمد أنور و سارة سلامة، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى لكي يتزوجها، ومن ثم تتوالى الأحداث.

والمسلسل بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة منهم أحمد فهمى وكريم محمود عبدالعزيز.

