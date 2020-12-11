الإعلامية راغدة شلهوب في ضيافة دوت الخليج.. صور

استضاف موقع دوت الخليج الاخباري الإعلامية راغدة شلهوب في ندوة تحدثت فيها عن حياتها المهنية والشخصية.
وتحدثت راغدة شلهوب عن رأيها في المذيعة رضوى الشربيني، وهل هي منحازة تمامًا للمرأة وضد الرجل في كل المواقف، وسر تفضيلها للبرامج الفنية وهل يمكن أن تختار نوعية أخرى من البرامج.
كما كشفت عن أصعب حلقة قدمتها، وهل كل الفنانين يحصلون على أموال فلكية مقابل الظهور في الحلقة، وهل اعترض أحد ضيوفها على نوعية الاسئلة، وهل هناك أجزاء تم اقتصاصها في المونتاج، وهل هناك فنان بالغ في أجره داخل الحلقة، وهل حدث خلاف مع أحد الضيوف بسبب الاسئلة.
وفي نهاية الندوة التي ننشر تفاصيلها بالفيديو غدا، تحدثت راغدة شلهوب عن حياتها الأسرية، وكيف توفق بينها وبين عملها، وغيرها من تفاصيل حياتها الأسرية.
ولدت راغدة شلهوب في بيروت، وهي خريجة كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية.
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