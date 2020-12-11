الإعلامية راغدة شلهوب في ضيافة دوت الخليج.. صور

استضاف موقع دوت الخليج الاخباري الإعلامية راغدة شلهوب في ندوة تحدثت فيها عن حياتها المهنية والشخصية.

برنامجها الأخير "تحيا الستات"، ولماذا اختارت هذا الاسم والفكرة، ورأيها في البرامج النسوية التي تهاجم الرجال. وكشفت راغدة شلهوب كواليس 3 برامج قدمتها داخل مصر، و وتحدثت راغدة شلهوب عن رأيها في المذيعة رضوى الشربيني، و هل هي منحازة تمامًا للمرأة وضد الرجل في كل المواقف، و سر تفضيلها للبرامج الفنية وهل يمكن أن تختار نوعية أخرى من البرامج.

كما كشفت عن أصعب حلقة قدمتها، وهل كل الفنانين يحصلون على أموال فلكية مقابل الظهور في الحلقة، وهل اعترض أحد ضيوفها على نوعية الاسئلة، وهل هناك أجزاء تم اقتصاصها في المونتاج، وهل هناك فنان بالغ في أجره داخل الحلقة، وهل حدث خلاف مع أحد الضيوف بسبب الاسئلة.