بعد تشكيكها في لقاح كورونا.. الجمهور يطارد نسرين طافش

تصدرت الفنانة نسرين طافش، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تشكيكها في لقاح فيروس كورونا المستجد.

وكتبت نسرين طافش، عدة تغريدات عبر تويتر، تحدثت فيها عن اللقاح المستجد، فكتبت في التغريدة الأولى: «أنا أومن بالعلم المبني على الأبحاث .. طالما لا يوجد دليل موثوق و بينة موثوقة شفناها و بما انو اي لقاح يحتاج سنوات و ليس اشهر للتاكد من أنه آمن .. فالموضوع غير مضمون النتائج ويحتمل التريث و التفكير على الأقل .. ان لم نقل الرفض التام».

وتابعت نسرين طافش، في التغريدة الثانية: «بتمنى من الأطباء المتحمسين للقاح الكورونا و المسوقين له و المتعصبين له يقدمولنا بحث تفصيلي عن مكونات اللقاح و يشرحولنا بالأدلة و البراهين العلمية .. لانو الموضوع بات مشبوه جدا و عليه الف علامة استفهام .. اما لو بقي الدليل (قالولو) فالله يحمي الناس الي اخدو اللقاح».

وكتبت طافش، في ثالث تغريدة: «أومن أن الصحة النفسية هي العامل الاكبر بالحفاظ على صحتي الجسدية لذلك امارس التأمل بفوائده العظيمة و تمارين التنفس السليم .. و لذلك أومن بحفظ الله و حمايته لي مع الأخذ باسباب الصحة الطبيعية قدر استطاعتي».

واختتمت نسرين، في التغريدة الرابعة والأخيرة: «أومن بالوقاية و رفع المناعة الذاتية .. بالأكل الصحي وتجنب السكَّر والطحين والمأكولات المضاف لها ملونات ومنكهات صناعية ومواد حافظة أومن بتناول فيتامينات ومعادن من مصادر طبيعية أومن اننا بحاجة لزراعة عضوية اكثر في العالم».

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل «الوجه الآخر»، و هو من بطولة الفنان ماجد المصري و نسرين طافش و مادلين طبر و ندا موسى و أحمد سعيد عبدالغني و محمد على رزق و رانيا شاهين و حنان سليمان و أيمن عزب و دنيا المصري و من تأليف ماجد المصري و معالجة وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.