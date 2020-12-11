نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء الحاج تشارك صورة من كواليس مسلسلها "سكن البنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة شيماء الحاج، صورة من كواليس تصوير مسلسل "سكن البنات" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "الحاج" تعليقا على الصورة قائله: "المسلسل قريبا ان شاء الله على شاشة النهار في شهر يناير".

مسلسل "سكن البنات" بطولة وفاء عامر وآيتن عامر ودينا منذر ورياحنة وهاجر الشرنوبي والهام عبد البديع وشيماء يونس أحمد زاهر وأحمد جمال سعيد ومحسن منصور وحسني شتا.