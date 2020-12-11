فن ومشاهير

شيماء الحاج تشارك صورة من كواليس مسلسلها "سكن البنات

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء الحاج تشارك صورة من كواليس مسلسلها "سكن البنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة شيماء الحاج، صورة من كواليس تصوير مسلسل "سكن البنات" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "الحاج" تعليقا على الصورة قائله: "المسلسل قريبا ان شاء الله على شاشة النهار في شهر يناير".

مسلسل "سكن البنات" بطولة وفاء عامر وآيتن عامر ودينا منذر ورياحنة وهاجر الشرنوبي والهام عبد البديع وشيماء يونس أحمد زاهر وأحمد جمال سعيد ومحسن منصور وحسني شتا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا