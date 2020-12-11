بعد قرار حبسه عامين.. تامر أمين يتصدر مؤشر البحث

تصدر الفنان تامر أمين، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد قرار حبسه.

وعاقبت محكمة جنح مدينة نصر الإعلامي تامر أمين، بالحبس عامين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.

وأوضحت القضية رقم 47954 لسنة 2019، التى أقامها المستشار هيثم عباس، أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبى المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات.

وبإعلان هذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات.

وأقام المستشار هيثم عباس الجنحة الماثلة ضده بتهمة والسب والقذف والتنمر، إلى أن قضت المحكمة بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت لصالح الموديل ميرهان هشام عبد القادر.

وقال المستشار هيثم عباس بأن الحكم أشد عقوبة لجريمة السب والقذف، ويعتبر حكما رادعا لوسائل الإعلام لتحري الدقة فى الاتهامات الموجهة للأشخاص.

وأضاف عباس فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن ما فعله الإعلامي تامر أمين يعتبر جريمة مكتملة الأركان وتسبب فى فقدان موكلته ميرهان هشام عبد القادر لعملها فى دولة الإمارات والسفر للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد عباس أنه عقب انتهاء مراحل التقاضي سيتم رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض مادى كبير لموكلته من الإعلامي تامر أمين بسبب ما بدر منه تجاه موكلته مسببا لها مشاكل نفسية ومشاكل فى عملها أجبرها على تركه.