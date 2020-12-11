وأنا عاملة أم كيم كارداشيان| سوسن بدر تستعيد ذكريات حفل زفاف ابنتها

شاركت الفنانة سوسن بدر صورة قديمة لها في فترة شبابها من حفل زفاف ابنتها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت "سوسن بدر" تعليقا على الصورة: "نكمل فقرة الذكريات.. وانا عامله أم كيم كارداشيان في فرح بنتي ياسمين وبرقص مع ابني علي".
وأعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بالدور الذي قدمته خلال مسلسل خيط حرير، معقبة:" الناس كانت شايفه الشخصية شريرة لكن الشخصية كان تؤمن بمنطقها هى حماية ولادها".
وتابعت خلال حوارها مع برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "أون أي"، أنها تحب التدقيق فى تفاصيل أى عمل تقدمه.
وعن العمل مع الفنانة مى عز الدين، قالت سوسن بدر: إحنا أصدقاء لكن أول مرة نشتغل مع بعض وعندها طاقة تمثيل كبيرة اللى طلع منها جزء صغير".
وتستعد الفنانة الكبيرة للمشاركة في دراما رمضان المقبل، بمسلسل "الملك أحمس"، وتجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية والدته، من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، محمد علاء، محمد فراج، ومن إخراج حسين المنباوي.
كانت سوسن بدر شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.
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