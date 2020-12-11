نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موت بروفيسور "la casa de papel" يحزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت صورة من كواليس تصوير الموسم الخامس من المسلسل الأسباني "la casa de papel".

وظهر في الصور لحظات موت البروفيسور، وأحدث الصورة جدل كبير حول مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الحزن على تعليقات الجمهور، بالرغم من توقع موته لأن ذلك هو الموسم الأخير من المسلسل.

المسلسل الأسباني "la casa de papel"من بطولة كل من Úrsula Corberó، Álvaro Morte، Itziar Ituño، Pedro Alonso،Alba Flores، Miguel Herrán، Jaime Lorente، Esther Acebo، Enrique Arce، Darko Peric، Mario de la Rosa، Rocco Narva، Fernando Soto.

