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الفنانة اللبنانية داليدا خليل في ضيافة دوت الخليج.. صور

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حلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل ضيفة على موقع دوت الخليج الإخباري للحديث عن جديدها الفني وأغنيتها الناجحة "شيك أوي".

في البداية تحدثت داليدا خليل عن زيارتها لمصر ووجودها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما تطرقت للحديث عن كواليس كليب "شيك أوي"، وكيف اختارت ملابسها الجريئة في الكليب، وهل تتعمد الإثارة أو الإغراء.
 
وتطرقت داليدا خليل للحديث عن مقارنتها مع ميريام فارس، خاصة أن كلتيهما تجيدان الرقص والاستعراض، ومن هي ملهمتها من الفنانات الشاملات.

وتحدثت داليدا خليل عن تجربته ومعاناتها مع فيروس كورونا، كما ردت على تشكيك بعض الفنانات في جائحة كورونا، واللقاح الجديد مثل هيفاء وهبي ونسرين طافش.

وكشفت داليدا خليل عن تحضيراتها الفنية الجديدة في السينما والدراما والمزيكا، وتحدثت بالتفصيل عن تجربة ديو المشاهير مع راغب علامة، وهل هناك مشروع آخر سيجمعها معه أم لا، كما تطرقت للحديث عن تعاونها مع زياد برجي وتفاصيل التعاون بينهما.
وفي نهاية الندوة التي ننشر تفاصيلها بالفيديو ابتداء من الغد تحدثت عن حياتها العاطفية، ورأيها في الزواج بصفة عامة والرجل اللبناني والمصري بصفة خاصة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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