الفنانة اللبنانية داليدا خليل في ضيافة دوت الخليج.. صور



في البداية تحدثت داليدا خليل عن زيارتها لمصر ووجودها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما تطرقت للحديث

عن كواليس كليب "شيك أوي"، و

كيف اختارت ملابسها الجريئة في الكليب، وهل تتعمد الإثارة أو الإغراء.



وتطرقت داليدا خليل للحديث عن مقارنتها مع ميريام فارس، خاصة أن كلتيهما تجيدان الرقص والاستعراض، ومن هي ملهمتها من الفنانات الشاملات.

حلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل ضيفة على موقع دوت الخليج الإخباري للحديث عن جديدها الفني وأغنيتها الناجحة "شيك أوي".

وتحدثت داليدا خليل عن تجربته ومعاناتها مع فيروس كورونا، كما ردت على تشكيك بعض الفنانات في جائحة كورونا، واللقاح الجديد مثل هيفاء وهبي ونسرين طافش.

وكشفت داليدا خليل عن تحضيراتها الفنية الجديدة في السينما والدراما والمزيكا، وتحدثت بالتفصيل عن تجربة ديو المشاهير مع راغب علامة، وهل هناك مشروع آخر سيجمعها معه أم لا، كما تطرقت للحديث عن تعاونها مع زياد برجي وتفاصيل التعاون بينهما.