الفنانة اللبنانية داليدا خليل في ضيافة دوت الخليج.. صور

في البداية تحدثت داليدا خليل عن زيارتها لمصر ووجودها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما تطرقت للحديث عن كواليس كليب "شيك أوي"، وكيف اختارت ملابسها الجريئة في الكليب، وهل تتعمد الإثارة أو الإغراء.
وتحدثت داليدا خليل عن تجربته ومعاناتها مع فيروس كورونا، كما ردت على تشكيك بعض الفنانات في جائحة كورونا، واللقاح الجديد مثل هيفاء وهبي ونسرين طافش.
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