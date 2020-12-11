الصورة الأولى من عقد قران بشرى على رجل الأعمال سالم هيكل فى أجواء عائلية

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة بشرى بعقد قرانها على سالم هيكل، فى أجواء عائلية، حيث حضر عقد القران والدة بشرى وشقيقتها، كما حضرت عائلة سالم هيكل، واقتصر الحفل بحضور العائلتين فقط التزاماً بالإجراءات الإحترازية في ظل أزمة كورونا.

وتقدم سالم هيكل لخطبة بشرى في مهرجان الجونة أمام نجوم الوسط الفني.

يشار إلى أن بشرى، تصور حاليا مسلسل " الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويشارك فى بطولته كل من إنجى المقدم، وإياد نصار، وأحمد حلاوة ، وعدد كبير من الفنانين، تأليف هانى سرحان، اخراج بيتر ميمى، انتاج سينرجى.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال بشرى مسلسل "القمر أخر الدنيا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته كل من بشرى، أحمد كرارة، أميرة نايف، سميرة عبد العزيز، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة.

