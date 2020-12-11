رامي وحيد يحدد الوقت المناسب للزواج: "«أول ما يجلي برد أو اتصاب من لعب الكرة".. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان رامي سمير وحيد، إن المرأة تعد المجتمع كله وليس نصف المجتمع فقط كما يتردد، وتمنح الشخص جرعة كبيرة من الحب.

وأضاف رامي وحيد خلال حواره مع الفنانة سلوى محمد علي والإعلامية سالي حماد مقدمتي برنامج "3 ستات" المذاع على قناة صدى البلد" اليوم الجمعة، أنه يشعر أن الوقت المناسب لأن يتخذ قرار بالزواج عندما يصاب بالبرد أو تعرضه للإصابة في قدمه" بعد لعب كرة القدم التي يعشقها.

وتابع الفنان رامي وحيد أن الإنسان ضعيف للغاية وينتظر فقط شخص "يطبطب عليه ويحن عليه ويسأل عن أحواله ويفرح لفرحه".

وأشار الفنان رامي سمير وحيد إلى أنه يرغب أن تكون زوجته سيدة منزل، أو تعمل لوقت قصير حتى تستطيع أن تقوم بتربية أبناءه خاصة أن دور الزوجة مهم للغاية داخل المنزل.