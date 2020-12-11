شكرا لقرائتكم خبر عن “الزواج العرفي ليس خطأ” .. فنانة لبنانية مشهورة تفجّر مفاجأة عن زواج عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 11 ديسمبر 2020 10:32 مساءً - دخلت الفنانة اللبنانية مادلين طبر على خطّ أزمة الفنان عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني ملمحةً إلى أنهما متزوجان بالفعل .

وقالت “مادلين طبر” على هامش مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 إن “دينا” تستحق أن يضحّي عمرو قليلاً من أجلها.

وأضافت: “أعلم صعوبة الزواج لو انه أقدم على ارتباط شرعي (رسمي) بها، سيكلّفه الأمر نصف ثروته، وأنا أعرف زوجته (زينة عاشور)، هي سيدة عظيمة انا أحترمها جداً، ولكن هذا هو القانون البريطاني”.

وأضافت: “نحن في موقف صعب، متعاطفون مع دينا ولكن يجب أن نراعي وضع عمرو ايضاً. أعتقد انهما سيجدان حلاً وسط بينهما، والزواج العرفي ليس خطأ، بل معترف به”.

واختتمت مادلين طبر بالقول: “ادعوا لهما بالتوفيق، فأنا احب جداً قصص الحب، وأتمنى ألا تنتهي هذه القصة لأنهما جعلانا نسعد بأغنيات مثل “يوم التلات” و”برج الحوت

وتزايدت الإشاعات والأنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب عن حبيبته دينا الشربيني في ظلّ صمت الثنائي عن التصريح بالنفي أو تأكيد ما يُنشر عن انفصالهما.

وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل، وانتشرت أخبار حول حمل “الشربيني” فعلًا، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة.