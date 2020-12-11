خاص.. شريف حافظ: تجربتى فى "خيانة عهد" مدرسة جديدة.. وأتمنى المشاركة فى "الاختيار"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان شريف حافظ عن سعادته الشديدة بتواجده فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، موضحاً أن مهرجان القاهرة يمثل له القبة لجميع المهرجانات العربية.

وأشار شريف حافظ ل"دوت الخليج الفني"، أن تجربته فى مسلسل "خيانة عهد"، استفاد منها بطريقة كبيرة، فهى مدرسة جديدة عليه وتعلم من خلال هذه التجربة هو وجود مدارس مختلفة سواء من الناحية التمثيلية أو الإخراجية.

وأضاف "حافظ" أنه يتمنى أن يقدم شخصية فى عمل أكشن على رأسه مسلسل "الاختيار"، مشيراً إلى أنه كان يتمني أن يعيش فى زمن الفنان الراحل أنور وجدي.

واختتم حديثه بأنه يحضر روايتين جديدتين خلال السنة المقبلة بعناوين "أسياد الراهن، إهداء إبليس"، كما أنه يستعد لفيلمي "100 دقيقة، شريط 6".

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" شارك فيه شريف حافظ رمضان الماضي، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة