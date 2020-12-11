لهذا السبب.. نسرين طافش تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة نسرين طافش، مؤشرات البحث بـ موقع "جوجل"، وذلك بعد تشكيكها في لقاح فيروس كورونا المستجد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".

حيث كتبت نسرين طافش، عدة تغريدات تتحدثت فيها عن اللقاح المستجد، فكتبت في التغريدة الأولى: "أنا أومن بالعلم المبني على الأبحاث.. طالما لا يوجد دليل موثوق وبينة موثوقة شفناها وبما انو اي لقاح يحتاج سنوات وليس اشهر للتاكد من أنه آمن.. فالموضوع غير مضمون النتائج ويحتمل التريث والتفكير على الأقل.. ان لم نقل الرفض التام".

وتابعت "طافش" في التغريدة الثانية: "بتمنى من الأطباء المتحمسين للقاح الكورونا والمسوقين له والمتعصبين له يقدمولنا بحث تفصيلي عن مكونات اللقاح ويشرحولنا بالأدلة والبراهين العلمية.. لانو الموضوع بات مشبوه جدا وعليه الف علامة استفهام.. اما لو بقي الدليل (قالولو) فالله يحمي الناس الي اخدو اللقاح".

أما في الثالثة فكتبت نسرين طافش:" أومن أن الصحة النفسية هي العامل الاكبر بالحفاظ على صحتي الجسدية لذلك امارس التأمل بفوائده العظيمة وتمارين التنفس السليم.. ولذلك أومن بحفظ الله وحمايته لي مع الأخذ باسباب الصحة الطبيعية قدر استطاعتي".

واختتمت نسرين، في التغريدة الرابعة والأخيرة: "أومن بالوقاية ورفع المناعة الذاتية.. بالأكل الصحي وتجنب السكَّر والطحين والمأكولات المضاف لها ملونات ومنكهات صناعية ومواد حافظة أومن بتناول فيتامينات ومعادن من مصادر طبيعية أومن اننا بحاجة لزراعة عضوية اكثر في العالم".

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل "الوجه الآخر"، وهو من بطولة الفنان ماجد المصري ونسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني ومحمد على رزق ورانيا شاهين وحنان سليمان وأيمن عزب ودنيا المصري ومن تأليف ماجد المصري ومعالجة وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

