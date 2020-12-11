غدا.. تكريم زينة كـ أفضل ممثلة سينمائية في مهرجان نجم العرب

تستعد النجمة زينة، لتكريمها غدا السبت بمهرجان "نجم العرب" والمقرر إقامته في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بعد أن فازت باللقب بتصويت من الجمهور العربي، كأفضل ممثلة سينمائية عن فيلم 'الفلوس'.

وظهرت زينة، مؤخرا باطلالة ساحرة كعادتها في الظهور القليل ولكن مميز وللمرة الأولي ترتدي من مصمم أزياء حيث انها عادة ما ترتدي من ماركات عالمية ولكن هذه المرة ارتدت الفستان من تصميم المصمم المصري " احمد عبد الله".

وظهرت بفستان ابيض مناسب لبشرتها التان وعقد الماظ واسدلت شعرها بانامل صالون محمد الصغير ومكياج ناعم من علاء التونسي وكانت في قمة تألقها.

من ناحية أخرى، قدمت زينة، في موسم رمضان 2020، مسلسل "جمع سالم" بالإضافة لفيلم "الفلوس" مع النجم تامر حسني، وحقق نجاحا كبيرا بعد طرحه في السينمات.