صور بشرى تحتفل بعقد قرانها وسط أجواء عائلية

بشرى بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن خطوبتها من سالم هيكل احتفلت خلال الساعات الماضية بعقد قرانها وسط تواجد عائلي بسيط لم يظهر فيه أصدقاء وزملاء الفنانة المصرية.

بشرى تحتفل بعقد قرانها على سالم هيكل

بشرى احتفلت بعقد قرانها على سالم هيكل في حفل حضره مجموعة قليلة من أسرة العروسين حيث تداولت العديد من الصور للفنانة المصرية اثناء توقيعها على عقد الزواج وبجوارها سالم هيكل، كما ظهر الثنائي وهما يحتفلان بإنتهاء الإجراءات الخاصة بعقد القران ويلتقطان الصور معا، وذلك بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن خطوبتهما التي كانت مفاجأة كبيرة لبشرى نفسها وذلك بعد ظهور سالم هيكل في نهاية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي والتي تعتبر بشرى احد العاملين فيه ليفاجئها بطلب يدها للزواج وسط تواجد العديد من زملائها من نجوم الوسط الفني.

أول تعليق للفنانة بشرى بعد عقد قرانها على سالم هيكل

بشرى في أول تعليق لها على عقد قرانها نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بسالم هيكل وعلقت عليها قائلة: "الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات لقد عقدنا القران"، وكانت الفنانة بشرى قد أكدت في تصريحات سابقة لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، على هامش مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي والذي انتهت فعالياته أمس الخميس، إن علاقتها مع خطيبها لا تمر بأي أزمات أو مشاكل، وأن كل منهما يحاول الاعتدال في التعبير عن مشاعره وسعادته، وذلك بسبب شعورهما بالآخرين وبما يمر به الجميع هذا العام من أحداث حزينة مثل المرض وفقدان الأحبة، وهو السبب الذي جعلها تؤجل حفل زفافها في الفترة الأخيرة.

بشرى لم تكشف حتى الآن عن موعد زفافها وهل سيقام الليلة ام سوف تكتفى بعقد القران لكنها قد أوضحت في تصريحاتها في برنامج "إي تي بالعربي" أن حفل زفافها سيقام قريباً خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل، وأضافت ان البعض شكك في مفاجأة حفل خطبتها في مهرجان الجونة، وقالت إنها لم تكن تعلم بالأمر خاصة أن المحيطين بها خططوا للحفل في سرية مثل نضال الشافعي وخالد الصاوي، وأشارت إلى أنها لا تفضل الاستعجال في الزواج رغم علاقتها القوية بخطيبها.

بشرى تظهر مع سالم هيكل في مهرجان القاهرة السينمائي

بشرى قد ظهرت خلال الفترة الماضية كذلك مع خطيبها سالم هيكل في عدة مناسبات اجتماعية وفنية في الفترة الأخيرة بعد الإعلان عن خطبتهما في مهرجان الجونة، وآخرها ظهورهما سوياً على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وكشفت الفنانة بشرى خلال مشاركتها في المهرجان عن ظهورها في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وأشارت إلى انها تشكل ثنائية مع إياد نصار في المسلسل، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي لأول مرة معاً.