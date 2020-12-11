فيديو مادلين طبر تطلب من عمرو دياب التضحية بنصف ثروته لأجل دينا الشربيني وتوثيق زواجه منها

مادلين طبر كشفت عن موقفها من أزمة عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني، وذلك في أحد اللقاءات على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي انتهت فعالياته أمس الخميس.

مادلين طبر:" عمرو دياب في موقف صعب بسبب دينا الشربيني"

مادلين طبر تحدثت في لقاء عبر "يوتيوب" عن تفاصيل الأزمة بين الفنانة دينا الشربيني وعمرو دياب، حيث أوضحت أنه يجب على الفنان المصري أن يضحي من أجل دينا الشربيني، وذلك بعد أن ترددت خلال الفترة الماضية أن الأزمة بين الثنائي تعود بسبب رغبة الفنانة المصرية في توثيق عقد زواجها من عمرو دياب والذي أكدت مادلين طبر أنه أيضا في موقف صعب بسبب احتمالية أن يتسبب ذلك في فقدانه لنصف ثروته بسبب جنسية زوجته زينة عاشور الإنجليزية فقالت مادلين طبر: "انا مع السيدات في هذه المواقف، دينا الشربيني تستحق من عمرو دياب أن يضحي قليلا، أعلم تماما أن عمرو في موقف صعب ففي حال ارتباطه بشكل رسمي من الفنانة دينا الشربيني فذلك سوف يكلفه نصف ثروته لتذهب لزوجته زينة عاشور بسبب القانون الانجليزي، فلذلك الموقف صعب".

مادلين طبر تعلن تعاطفها مع دينا الشربيني في أزمتها مع عمرو دياب

مادلين طبر أكدت على تعاطفها مع الفنانة دينا الشربيني في هذا الموقف، كما أوضحت أن عمرو دياب في موقف صعب ايضا وأن هناك محاولات لإيجاد حلول وسط، وأنها لا تتمنى أن تنتهى قصة الحب التي جمعت الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني فقالت مادلين طبر: "نحن متعاطفون مع دينا الشربيني في هذا الموقف، لكن بالتأكيد يجب النظر لعمرو دياب واعتقد أنه سوف يجد حلا وسطا، وليس من الخطأ الزواج العرفي، فهو زواج في النهاية معترف به، أنا أحب جدا قصص الحب وأتمنى أن لا تضيع هذه القصة التي عاش معها الناس الكثير من التفاصيل والأغاني التي قدمها عمرو دياب".

تفاصيل أزمة عمرو دياب ودينا الشربيني

خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني قد انتشر خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير وبات حديث الجمهور وذلك بعدما تردد أن خلاف الثنائي بسبب عدم "توثيق زواج عمرو دياب ودينا الشربيني"، لكن كل منهما لم يعلق حتى الآن سواء بالتأكيد أو النفي على ما يتم تداوله حول علاقتهما، وهذا ما أثار الجدل أيضًا، خاصة وأن الأزمة محل اهتمام جمهورهما، وما جعل الأمر يزداد صعوبة هو عدم ظهور الفنانة المصرية مع عمرو دياب في حفلاته الأخيرة كما كانت تفعل في الماضي مما جعل البعض يرى أن الأزمة بين الثنائي في هذه المرة أكثر تعقيدا من أي أزمة أخرى.